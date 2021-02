Český startup možná přinese revoluci v nabíjení elektromobilů pro celou Evropu

Fotografie: nimbee.me

„Elektromobil ještě není nic pro mě. Nejsem sice úplně „ropák“, ale provoz elektroauta by pro mě znamenal spoustu času navíc a ten nemám. Bydlím v činžovním domě v centru a kancelář mám mimo obchodní centra. Nejsem jeden z těch manažerů, co pendlují mezi garáží rodinného domu v satelitu a nabíjecí stanicí v garážích korporace. A nejsem ani typ, co rád bivakuje na pumpě při čekání na volnou dobíječku.“ Něco podobného jste asi už slyšeli, nebo si to možná sami myslíte.

Co je Nimbee ve zkratce

Rychlonabíjecí mobilní baterie s kapacitou 42 kWh

Elektromobil nabije o zhruba 37 kWh, což je průměrně zhruba 200 kilometrů dojezdu

Maximální výkon 40 kW

Konektory CCS a ChaDeMO

Baterii si objednáte přes mobilní aplikaci. Baterii přiveze elektromobil

Startovací cena je 6 Kč za kWh

Když nemůžete nabíjet doma, je provoz elektromobilu náročnější

A faktem je, že na těchto slovech je trochu pravdy. Jezdit elektromobilem nebo plug-in hybridem, když máte možnost nabíjet doma, ideálně i v práci, je jednoduché a na pohodlnost si rychle zvyknete. Dokonce ušetříte čas oproti provozu auta na tradiční paliva, se kterými musíte zajíždět k čerpacím stanicím. S elektromobilem ale máte každý den ráno plnou nádrž, pokud máte nabíjení doma. A s plug-in hybridem máte třeba každé ráno nabito alespoň tolik, abyste na elektřinu zvládali většinu svých každodenních cest jako například do práce a z práce. Když ale bydlíte v bytě a nemáte možnost nabíjení doma, je situace jiná.

Dlouhá doba nabíjení a nedostatek dobíjecích míst vedou všechny průzkumy v kolonce „největší vnímané obavy.“ A tak se vedou laické i odborné debaty, kdy by mohla elektroauta v pohodlnosti doplnění energie dohonit ta se spalovacími motory. Jedna služba, která vznikla v Praze, tu debatu celou postaví na hlavu. Dokážete si představit, že by čerpací stanice jezdila za vámi? Pokud jde o nabíjení elektromobilů, je to nejen možné, ale dokonce vznikl projekt, který tuto službu bude nabízet.

Revoluční start-up Nimbee vznikl v Česku

Jan Šamal ze společnost Nimble Energy se podle vlastních slov trápil pocitem, že země, která dala světu v osmdesátých letech oskarové ropáky, stále drží pozici na chvostu rozvoje elektromobility, ale zdaleka to není jen ekonomickými hledisky. Podle dostupných studií jsou Češi jediní z Visegrádské čtyřky, koho prostě ekologičtější provoz auta nezajímá. Jsme země, kde bezemisní provoz nehraje, na rozdíl od módnosti, téměř žádnou roli v rozhodování a elektroauto si prostě koupíme, až to bude dostupné a pohodlné. Tady se žádné trendsetterství nepěstuje. Šamal, zvyklý pohybovat se mentálně spíš na úrovni Evropy než Mostecké uhelné pánve, se nechtěl smířit s tím, že si zase počkáme, až to za nás vymyslí v Německu. Sám se začal zabývat myšlenkou, jak to udělat, aby z provozu elektromobilu zmizely starosti s nabíjením a rozhodl se vytvořit platformu, na které svoji službu přinese nejdřív celé Evropě, ale dost možná i dál. A to z té nejméně pravděpodobné země uprostřed Evropy.

Nic totiž už nebude jednodušší, než si nabít elektroauto. A to v zásadě kdekoliv a kdykoliv. Třeba právě u vás před domem nebo zatímco budete na jednání či na nákupech. Ta služba se jmenuje Nimbee a poprvé si ji budete moci vyzkoušet už v létě 2021. Co přesně Nimbee je? V zásadě Wolt pro elektroauta, služba mobilního rychlého dobíjení, krmení energií na zavolanou. Podobně jako u Liftaga nebo Uberu si objednáte přistavení mobilní nabíjecí stanice k vašemu vozu přes aplikaci. Ve vaší nepřítomnosti vám pak z pojízdné baterie nabijí auto. Levnější to bude v noci, ale za rozumné peníze se bude dát Nimbee využít kdykoliv přes den. Startovací cena bude činit 6 Kč za kWh. Po registraci na webu Nimbee získáte 20 kWh zdarma na vyzkoušení.

Od objednání po dobití sledujete celý proces v aplikaci v mobilu, nemusíte se o to jinak vůbec starat. Samotná nabíječka pak na ulici působí spíš jak z budoucnosti. Je to monolit trochu připomínající ten ze sci-fi románu Vesmírná odysea. Šířka nabíječky Nimbee pak je přibližně půl metru. Je umístěna na speciálně vyrobeném přívěsu s vlastním hydraulickým ramenem pro precizní a bezpečnou manipulaci v ulicích města. Je vždy přivezena na předem smluvené místo flotilou elektromobilů Nimbee. Přes mobilní aplikaci na dálku odemknete váš elektromobil, kurýr do něj zapojí kabel a svoje auto (i kabel a zároveň tím i baterii) pak přes aplikaci zase zamknete. Po dokončení nabíjení vás kurýr opět kontaktuje a vy opět auto odemknete na dálku, kurýr nabíječku odpojí a je to. Vy se pak vrátíte k autu, jehož baterie je nabitá výrazně více, než když jste z něj vystupovali. A jaké parametry mobilní nabíječka od Nimbee má? Kapacita baterie je 42 kWh, s tím že do auta dokáže dodat zhruba 37 kWh. Maximální nabíjecí výkon činí 40 kW s tím, že k dispozici je konektor CCS i ChaDeMo. Napětí je 900 V a využívá Open Charge Point Protocol 2.0. Vy se o nic nemusíte starat. Akorát je potřeba počítat s tím, že u větších elektromobilů Nimbee nenabije celou baterii.

Nimbee, je především služba. S tím souvisí i to, že tvůrce konceptu Jan Šamal uvažuje o Nimbee jako o otevřené platformě. Podobně jako u služeb Liftago, Uber a podobných, kde nabízí své služby různí řidiči, totiž bude možné nabídnout svou mobilní elektrokapacitu v síti Nimbee. To by mělo pomoci službě s rychlejším rozvojem. Vysoké vstupní náklady tak totiž nebudou jen na bedrech Nimbee a zároveň bude snadné se zapojit a mít vlastní byznys s nabíječkami pod jednou službou. Je možná překvapivé, že s tímhle konceptem přišel zrovna český start-up, ale Jan Šamal není na poli energetiky nováčkem a sám řešil, co by ho přimělo ke změně od benzinu k elektřině. A tak se zrodil nápad, který dnes vzniká převážně v České republice, ale pomáhají s tím i zkušení odborníci na elektromobilitu ze Švýcarska. A my můžeme být pyšní na to, že se to rozjede právě tady, že naši mírně „ropáckou“ kulturu v srdci Evropy dokáže někdo vyvažovat správným směrem.

Nejbližším plánem je dostat Nimbee do ulic Kodaně, Mnichova, Berlína nebo Hamburku – tedy měst, která už dnes obsluhují geometrickou řadou rostoucí počet elektroaut. Začne ale doma, v Praze. Jak si na tom stojí český trh elektromobility? Jak už zaznělo, jsme na tom hůř i v porovnání s ostatními sousedy z Visegrádské skupiny. Čtyři hlavní důvody k nákupu elektroauta ve V4 jsou dotační pobídky, nízké provozní náklady, trend a s výjimkou České republiky i ekologie. Ta ovšem u nás doma téměř žádnou roli při nákupu elekroauta nehraje. To potvrzují nejen průzkumy, ale i zkušenosti výrobců: „V tuhle chvíli si elektroauta pořizují Češi žijící ve velkých městech, kde je k dispozici nabíjecí infrastruktura. Jedná se o velkou investici, u které počítají s dlouhodobou návratností a ekonomičnost je také jejich hlavní pohnutka. Lidí s nízkým příjmem se to netýká – nemají na vstupní investici. Druhá skupina je statusová, bohatší, kteří chtějí ukázat, že na to mají. A pak pár vyhraněných ekologů, kterým nevadí, že do Beskyd pojedou 9 hodin s nabíjením. Elektroauta zatím nakupují hlavně firmy, které chtějí ukázat svou uvědomělost. Privátní zákazníci si je zatím nemůžou dovolit,“ říká zdroj z jedné velké české automobilky.

Jenže do roku 2030 bude potřebovat 33 milionů Evropanů pohodlné dobíjení svých elektroaut a zcela jistě to nemine ani zatím zpátečnickou Českou republiku. Nimbee usnadňuje dobíjení těm, kteří už elektromobil mají a umožňuje si pořídit elektromobil těm, kteří ho neměli doteď jak provozovat. Z proklamace futurismu se díky Nimbee mění provoz elektroauta v snadno dosažitelnou a příjemnou realitu každého dne. Jednoduše a s fastcharge rychlostí. S centrem v Praze.