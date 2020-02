S iPhonem bychom mohli odemykat auta, ukazuje nová verze systému iOS

Apple tento týden vydal beta verzi svého iOS 13.4, která ukrývá i funkci s názvem „CarKey“. Jak je již z názvu patrné, má jít o možnost obsluhovat auto pouze iPhonem nebo Apple Watch, jak píše autoexpress.co.uk.

Funkce má do budoucna fungovat s vozy, které mají NFC. To nabídnou automobily od Audi, ale také BMW či Mercedesu. Spekuluje se, že vše má fungovat stejně jako v případě bezdrátového klíčku. Stačí se tedy jen přiblížit k autu, sáhnout na kliku a pokud máte telefon v kapse/příruční tašce, auto se otevře.

Telefon bude samozřejmě spárovaný s autem přes aplikaci Wallet. Jakmile pak iPhone dostane NFC „kód“ auta, jste schopni kód nasdílet i někomu jinému, který vůz dokáže otevřít bez vaší přítomnosti. Na to, co přesně Apple chystá, si budeme muset počkat do oficiálního uvolnění iOS 13.4.