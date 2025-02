Čínský mobilní gigant Xiaomi to dokázal. Jeho elektromobil hlásí skvělé prodeje

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, fDrive.cz

Xiaomi SU7, na internetu známé také jako „čínské jablečné auto“, doslova vtrhlo do světa elektromobilů již v prosinci roku 2023. Jeho uvedení způsobilo poprask, protože ještě žádný výrobce mobilních telefonů nepředstavil osobní automobil. Nyní se ale ukazuje, že model SU7 hlásí vysoké prodeje na domácím trhu. O velké popularitě například svědčí fakt, že za poslední čtyři měsíce se prodalo nejméně 20 000 kusů každý měsíc. Celkově za loňský rok dodalo Xiaomi již 135 tisíc kusů modelu SU7 a letos chce výrobce pokořit metu 300 tisíc vozidel. Aby se takový plán Xiaomi mohl povést, hodlá do nabídky v letošním roce přidat elektrické SUV. Novinka má ohromit vysokým dojezdem, rychlým nabíjením a skvělými výkonnostními specifikacemi.

Generální ředitel Xiaomi Lei Jun již dříve prozradil, že Xiaomi chce být do dvaceti let mezi pěti největšími automobilovými značkami na světě z hlediska prodejů. Co se pak týče modelu SU7, ve své standardní výbavě má 73,6kWh baterii. Střední řada Pro nabízí bateriový set s kapacitou 94,3 kWh a nejvyšší model Max nabízí 101kWh baterii. To však stále zřejmě nestačí a tak se letos do nabídky dostane další verze, která nabídne ještě větší kapacitu a tím pádem i delší dojezd. První dvě varianty se vyznačují bateriemi typu LFP, zatímco verze Max používá složení NMC. Podle čínské metodiky CLTC činí dojezd až 800 kilometrů. Tak či tak, soupeř nejen pro Teslu Model 3 je nadějným adeptem na nejoblíbenější elektromobil na čínském trhu, což je pro firmu Xiaomi pocta.