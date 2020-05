ČEZ spustil novou aplikaci FUTUR/E/GO pro nabíjení elektromobilů

Po několika odkladech vydal ČEZ své mobilní aplikace pro ovládání nabíjení elektromobilů a plug-in hybridů na svých nabíjecích stanicích. Aplikace s názvem FUTUR/E/GO je k dispozici pro Android i iOS a spadá do nového systému nabíjení, který bude ČEZ spouštět příští týden. Za aplikací a celým systémem pro ČEZ stojí izraelská společnost Driivz.

Už dříve, jak jsme vás informovali, spustil ČEZ nový zákaznický portál, ve kterém si uživatelé po registraci zvolí některý z nových tarifů za nabíjení, které nahradí současnou paušální platbu za nabíjecí čipy s neomezeným čerpáním. Stejnými přihlašovacími údaji se lze přihlásit do mobilní aplikace, která má bohaté funkce.

Samozřejmostí je vyhledání nejbližší nabíjecí stanice, a to jak ze seznamu, tak na mapě. Aplikace dle GPS sama nabízí nejbližší stanici, přičemž lze vidět také on-line stav jednotlivých konektorů (volno/off-line/obsazeno), což je důležité. V detailech stanice pak zaujme velmi užitečná funkce ukazující statistiku obsazenosti nabíjecí stanice dle denní doby. To může být praktické, pokud si chcete nabíjení naplánovat a mít větší šanci, že stanice nebude obsazena. Aplikace umí posílat také notifikace formou push notifikací, SMS nebo e-mailem o tom, že se vaše auto nabilo nebo třeba nastal jiný problém. To bude praktické zejména pro uživatele bez on-line funkcí v samotném autě.

V nové aplikaci lze i kompletně spravovat svůj uživatelský účet, přidat do profilu svoje auto, rodinné příslušníky pro sdílení účtu a provádět další nastavení. Samozřejmostí je pak přehled čerpání energie a její cena. Skrze aplikaci se zahajuje také nabíjení. Stačí zasunout kabel do auta a v aplikaci zahájit nabíjení. Přes aplikaci se ovládá nabíjení i pro ty, kteří nejsou registrováni a nemají vybrán žádný tarif.

Stanice v síti ČEZ jsou prozatím zdarma, po plném spuštění nového systému, které se očekává v průběhu příštího týdne, se zároveň přejde na placený model a uživatelé budou platit dle zvoleného tarifu v novém systému. S tím souvisí naše doporučení vybrat si nový tarif co nejrychleji. Pokud tak neučiníte, bude vás ČEZ penalizovat například poplatkem za vystavení faktury v původním systému. Více informací o změně jsme přinesli zde.

Novou aplikaci ČEZ FUTUR/E/GO stáhnete zde: