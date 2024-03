Nezůstal kámen na kameni. Podívejte se na nové Audi MMI s Googlem na palubě

Fotografie: Martin Pultzner, fDrive.cz

V rámci představení nového Audi Q6 e-tron, o kterém jsme vám přinesli kompletní informace, jsme dostali možnost se podrobně podívat také na zcela nový infotainment Audi MMI. Tato nová generace systému, který je postaven na Google Android Automotive, je pro Audi doslova revolucí.

Jede na Googlu a má tři displeje. Co umí nové Audi MMI v Audi Q6 e-tron?

S Q6 e-tron tak přichází Audi se zcela novým konceptem infotainmentu, který patří k absolutní špičce a konkurenci předbíhá. Zároveň se stane standardem pro všechna nově představovaná Audi, jak ta elektrická, tak pro poslední generaci těch spalovacích, které budou postupně odcházet z nabídky Audi, jež se také chystá na kompletní elektrifikaci.

Nejpokročilejší over-the-air updaty

Díky nové platformě přináší Audi vůbec poprvé kompletní over-the-air updaty, a to až na úroveň veškerých řídících jednotek a senzorů. Aktualizovat tedy půjde skutečně úplně vše, od řízení nabíjení přes chování motorů až třeba po chování stěračů. Jak nám zástupci Audi osobně potvrdili, mají v tomto směru velké plány a už nyní mají připraveno několik funkcí a vylepšení, které uživatelům prostřednictvím bezdrátových updatů přinesou. Jsme velmi zvědaví, jak budou updaty probíhat, v porovnání s konkurencí od Mercedesu nebo BMW jdou totiž možnosti updatů do mnohem větší hloubky a jsou například na úrovni Tesly.

Infotainment Audi MMI stojí na nové architektuře E3 nové platformy PPE (Premium Platform Electric), která obsahuje pět výkonných počítačů, z nichž každý se stará o určitou část úkonů. Jeden z počítačů má na starosti jen infotainment, druhý asistenční systémy vozu, třetí pak veškeré komfortní funkce (klimatizace, masážní funkce a podobně), čtvrtý konektivitu a pátý počítač obstarává propojení a updaty všeho na autě. Vůbec poprvé také Audi nabízí připojení 5G.

Pohled pod pokličku nové platformy E3

Není Google jako Google

Hned na začátek je nutné zmínit zásadní rozdíl mezi dvěma druhy infotainmentů postavených na Android Automotive – a to s Google službami a bez nich. Varianta s Google službami (Google Play Store, Google Mapy, Google Asistent) je uzavřeným systémem v režii Googlu s daným vzhledem, funkcionalitou a limitovanými možnostmi automobilek si některé části upravovat k obrazu svému. V případě Google Play Store řídí přímo Google, jaké aplikace do auta pustí (a že jich není mnoho). Tuto verzi systému používá například Volvo nebo Renault.

Přejít do katalogu Audi Q6 e-tron (2023) quattro Rozměry 4 771 × 1 965 × 1 648 mm, 2 350 kg Výkon 285 kW Baterie 100 kWh, CCS Combo, Mennekes Dojezd (WLTP) 625 km

Na druhou stanu Audi používá sice systém postavený na Google Android Automotive, ale pouze na úrovni jádra. Má vlastní uživatelskou a grafickou nadstavbu Audi MMI a systém neobsahuje žádné Google služby, které by byly napevno do systému integrovány a skrze které by Google cokoliv kontroloval. Zjednodušeně jde o novou verzi vlastního systému Audi MMI, která je pouze v jádru postavená na jiné technologii. Audi má svůj vlastní obchod s aplikacemi (také Android aplikace samozřejmě), nepoužívá Google Mapy, ale vlastní navigaci a místo Google Asistenta má vlastní Audi Assistant se zcela jinými schopnostmi, který například umí, na rozdíl od Googlu, česky. Audi tak využívá výhody Androidu a zároveň i vlastní platformy.

Poprvé i displej pro spolujezdce

Zatímco dřívější Audi byla známá zakomponováním displejů do přístrojové desky, zde již máme zcela nový koncept Digital Stage, který představuje velká zakřivená plocha se dvěma OLED displeji. Před řidičem je 12" Virtual Cockpit, hlavní displej je mírně zakřiven, má úhlopříčku 14,5" a je natočen směrem k řidiči. Zobrazení je naživo skutečně špičkové. Zobrazení je jemné, barvy kontrastní a díky OLED technologii je černá skutečně černá.

Podoba nového infotainmentu Audi MMI postaveného na Android Automotive

Vůbec poprvé u Audi může mít svůj displej i spolujezdec, a to s úhlopříčkou 10,9". Má aktivní stínění, takže se spolujezdec bude moci dívat za jízdy například na filmy bez toho, aniž by rozptylovaly pozornost řidiče. Jinak na něm lze provádět vše jako na hlavním, tedy ovládat navigaci, hrát hry nebo využívat všechny aplikace z obchodu s aplikacemi.

Třetí displej pro spolujezdce

Audi v novém hávu

Při prvním pohledu na nové Audi MMI je vidět, že se Audi snažilo přinést svůj známý design (včetně fontu a grafiky typického pro Audi) do nové éry. A za mě se to skutečně povedlo. Řada funkcí zůstala na svém místě a stejná, dostala však zcela nový háv.

Virtual Cockpit například zachovává design z dřívějších e-tronů, ale po levé i pravé straně centrálního ukazatele je nově možnost listovat více kartami. Na druhou stanu ztratil možnost promítat na celou obrazovku například mapu nebo multimédia, což je za mě škoda a vše se nyní zobrazuje na hlavním displeji nebo head-up displeji. Nový je naopak krásný animovaný pohled na asistenční systémy i to, co auto vidí ve svém okolí, což známe například z Tesly či Mercedesu.

Nová podoba Virtual Cockpitu

Nejzajímavější je ale bezesporu hlavní displej. Zcela nové uživatelské prostředí Audi MMI je v praxi velmi rychlé, a to i přestože jsme vše zkoušeli na prototypu a uvedení na trh je plánováno až na třetí čtvrtletí tohoto roku.

Základem zobrazení je dashboard s dlaždicemi, kterými je možno swipovat a upravovat je. Stejně tak si můžete upravovat šest zástupců na levé straně pro rychlý přístup k funkcím. Spodní pruh sloužící pro obsluhu klimatizace, zůstává vždy viditelný. Novinkou je pak možnost zleva swipnout a vyvolat rychlé kontextové menu sloužící pro přístup k hlavním funkcím auta, opět s možností konfigurace zástupců. Nechybí ani notifikační lišta a notifikace, které lze, stejně jako v telefonech s Androidem nebo starších Audi, odsunout do strany a vymazat je.

Pohled na různá menu

Co naopak chybí, to je možnost přidání vlastních zástupců pro často používané funkce, kontakty nebo cíle v navigaci tak, jak to nyní Audi umí na spodním dotykovém displeji. Audi chce vše nahradit inteligentním doporučováním funkcí na kartě Audi Assistanta, který by měl velmi proaktivně navrhovat spuštění funkcí, navigování na určitá místa a bude se umět chytře učit.

Obchod s aplikacemi a hry

Nechybí obchod s funkcemi, kde si lze dokupovat například kvalitnější zvuk, témata a další přidané funkce a z předchozích Audi přebírá Q6 e-tron také obchod s aplikacemi, kde jich nalezneme už mnoho desítek. Nechybí audio aplikace jako Spotify či Tidal, YouTube nebo webový prohlížeč Vivaldi, který je špičkově rychlý. Nabízí se i několik aplikací na počasí či elektromobilní aplikace jako PlugShare a další. Dokonce tu jsou i speciality jako Home Assistant, přímo z auta tak můžete ovládat svou chytrou domácnost. A jak dnes doba velí, je tu i několik her.

Obchod s funkcemi a aplikacemi

Hry můžete při zastaveném autě hrát dokonce na novém head-up displeji! K dispozici je průlet raketou nebo squash a hry ovládáte pádly pod volantem a plynovým pedálem. Po rozjetí nicméně oceníte pravou funkci head-up displeje, který má DLP technologii, rozlišení 1 152 × 576 px a je ještě větší než v Q4 e-tron. Rozšířená realita se tak zobrazuje na virtuální úhlopříčce 88" 10 metrů před vozem. Head-up displej pak doplňuje ještě pod čelním sklem se táhnoucí interaction light, který známe třeba z vozů ID. sesterského Volkswagenu. Integruje 84 barevných LED a indikuje například nabíjení a různé další stavy vozu.

Zcela nový je Audi Assistant, který rozumí téměř 1 000 hlasovým příkazům, dokáže plynule komunikovat a reagovat, a to i v češtině a dalších 22 jazycích. Zároveň systém proaktivně nabízí, co by se mohlo hodit řidiči udělat nebo aktivovat. Mezi příjemné novinky patří možnost promítat Apple CarPlay a Android Auto i na Virtual Cockpit.