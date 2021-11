Auto místo platební karty? Díky spolupráci Visa a Daimler již brzy realita

Fotografie: Marek Tomíšek, fDrive.cz

Společnosti Visa a Daimler Mobility oznámily nové globální partnerství, díky kterému Daimler začne ve svých vozech nabízet nativní in-car platby. S technologií Visa Delegated Authentication, která z vozidel vytváří platební zařízení využívající biometrické prvky, by se tak ověřování plateb prostřednictvím hesel a mobilních telefonů při placení v autě mohlo brzy stát minulostí. Zákazníci Mercedes-Benz ve Velké Británii a Německu budou moci platit přímo z vozidel použitím čtečky otisků prstů již od jara 2022. Následovat budou další evropské země. Platit bude možné přímo z palubní desky automobilů nebo skrze systém MBUX. Služba by měla být časem dostupná celosvětově. Daimler Mobility s platební platformou Mercedes pay umožňuje zákazníkům nakupovat přímo z jejich vozidel a platit za služby Mercedes me nebo za tankování a parkování.

Technologie umožňující in-car nákupy

Mercedes pay je součástí strategie digitalizace a mobility a byznysového segmentu Daimler Mobility. Daimler se stane první automobilkou na světě, která ve svých vozidlech začne využívat Visa Cloud Token Framework, což je bezpečnostní cloudová technologie umožňující větší flexibilitu napříč více zařízeními. Visa Cloud Tokens chrání a odstraňuje citlivé osobní údaje tím, že data konvertuje na tokeny a bezpečně je uchovává. Díky tomu lze k vozidlu připojit několik zařízení, která jsou následně integrována včetně bankovních údajů zákazníka.

Co čeká in-car nákupy v budoucnu

Během příštích dvou let se odhaduje nárůst připojených aut celosvětově na 352 milionů a celkový objem in-car plateb by měl dosáhnout 86 miliard dolarů (zhruba 1,9 miliardy korun) do roku 2025.