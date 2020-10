Plugsurfing je nově dostupný i v rozhraní Apple CarPlay. Nabíjení je ještě snazší

Pokud jste majiteli novějšího telefonu s logem nakousnutého jablka a váš elektromobil podporuje Apple CarPlay, máme pro vás skvělou zprávu. Populární služba PlugSurfing je totiž nově dostupná z rozhraní CarPlay, díky čemuž můžete začít nabíjet přímo z obrazovky infotainmentu.

