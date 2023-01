Vyzkoušeli jsme Holoride, virtuální realitu do auta, která zabaví dospělé i děti

Fotografie: Martin Pultzner, fdrive.cz

Prototyp Holoride jsme si mohli vyzkoušet na veletrhu CES už v roce 2019 a již tehdy jsme byli nadšení z technického provedení. Nyní jsme si mohli otestovat finální verzi, která bude dostupná i na českém trhu. Jaké jsou naše dojmy?

Virtuální realita Holoride vás vezme na divokou jízdu – CES 2023

Nejen pro děti

Na první pohled se může zdát, že je Holoride pouhou hračkou pro děti děti, avšak není tomu tak. Jedná se o VR headset (konkrétně o model Vive Flow) s ovladačem a speciálním hardwarem, jenž sbírá různé jízdní informace včetně praktické schopnosti získat z navigace prediktivní informace o trase a upravit podle toho obsah. Důležitou součástí Holoride je také ovladač (8BitDo Pro 2 Bluetooth).

Velkou výhodou tohoto řešení je, že pokud již náhodou HTC Vive Flow vlastníte, nemusíte si jej s pořízením Holoride znovu kupovat, s Holoride totiž bude plně kompatibilní, stačí si tak jen stáhnout aplikaci a dokoupit potřebný hardware. Naopak, pokud si pořídíte Holoride, nic vám nebrání v tom HTC Vive Flow používat i mimo vůz.

Virtuální realita na zadních sedadlech je návyková

Naše dojmy z finální podoby Holoride jsou jednoznačně pozitivní. Rozlišení u HTC Vive Flow by sice mohlo být o něco vyšší, ale není to žádný velký neduh a hlavně vás brzy pohltí strhující atmosféra a svižnost, se kterou obsah reaguje na jízdu automobilu, v němž sedíte. K dispozici je přitom několik her a rozhodně se nemusíte bát, že by se vám během jízdy s nasazeným headsetem dělalo nevolno. Naopak, vše je velmi plynulé a přirozené.

Pokud by vás náhodou hry nezaujaly, můžete si samozřejmě do headsetu zrcadlit obsah z telefonu. Jakoukoliv aplikaci, kterou v mobilu máte, můžete mít na virtuální obrazovce před sebou. Aby se uživatelům neudělalo nevolno, tak se kolem okna s aplikací pohybuje virtuální prostředí v podobě města, které je rovněž v pohybu.

Cena, dostupnost a kompatibilita

Pro co nejlepší možný zážitek (tedy včetně schopnosti upravovat obsah dle predikované trasy z navigace vozu) je potřeba Holoride používat ve vozech Audi ročníku 2022 a novějších, nic vám však nebrání si virtuální realitu užívat i u starších vozů, a to třeba i těch vyrobených v minulém století.

Společnost pro tyto účely vyvinula speciální Retrofit příslušenství v podobě krabičky, kterou stačí umístit na přístrojovou desku vozidla. Ta následně snímá pohyby auta a přenáší tyto informace do Vive Flow. Toto příslušenství si výrobce cení na 199 eur, tedy necelých 5 tisíc korun. V případě nákupu kompletního balíčku, který se skládá z HTC Vive Flow, ovladače a softwarové licence na jeden rok zaplatí zájemci 699 eur (necelých 17 tisíc korun). Každý rok licence Holoride pak vyjde na 199 eur (zhruba 5 tisíc korun). Na našem trhu byla přislíbena dostupnost v druhé polovině letošního roku.