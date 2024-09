Vozy Kia a Hyundai půjde nově najít prostřednictvím SmartThings Find

Samsung dnes oznámil podepsání dohody o strategickém technologickém partnerství se společnostmi Hyundai Motor a Kia s cílem integrovat platformu SmartThings IoT s vozidly Hyundai a Kia se softwarově definovaným systémem (SDV). Jde tak o prohloubení spolupráce, o níž jsme vás informovali už v lednu. Ve zkratce se původní dohoda týkala toho, že budou zákazníci Kia a Hyundai moci na dálku ovládat digitální spotřebiče přes dotyková rozhraní a hlasové příkazy systémů palubního infotainmentu ve vozidlech těchto značek. V opačném směru pak budou moci na dálku ovládat nejrůznější funkce vozidla prostřednictvím reproduktorů, televizorů a aplikací pro chytré telefony.

Samsung Electronics Collaborates With Hyundai Motor and Kia to Further Expand the SmartThings Ecosystemhttps://t.co/lhOka4oE78