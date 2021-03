Škoda Auto spouští virtuální showroom jako pilotní projekt

Škoda Auto DigiLab spolu s izraelským IT startupem Matter vyvinula virtuální showroom dostupný na tomto odkazu pro prodejní partnery české automobilky. Nová online platforma nabízí zákazníkům možnost prohlížet a procházet vozidla u autorizovaného prodejce, jako by tam byli osobně. Štítky, videa a zvukové soubory poskytují nepřeberné množství informací o každém voze. Koncept je založen na projektu izraelské IT společnosti Matter. Na hackathonu „Covid Mobility Race“, soutěži nápadů a programování, kterou v roce 2020 uspořádal Škoda Auto DigiLab, se díky tomuto řešení dostal IT startup na první místo.

#SKODA showroom visits from anywhere in the world: @skodadigilab & Israeli IT start-up Matter developed a platform which enables customers to view and browse ŠKODA models at the dealership as if they were there in person.

