Jaké novinky přinese Android Auto 6.0?

Fotografie: Martin Pultzner, fdrive.cz

Oblíbená platforma Android Auto, které je od prosince loňského roku oficiálně dostupná i v České republice, má brzy obdržet aktualizaci na verzi 6.0. Níže jsme sepsali, na jaké novinky se můžete podle thenextweb.com těšit.

Android Auto v nové verzi

Větší výběr tapet

Jedním z prvních vylepšení, o kterém jsme vás informovali v listopadu 2020, je podpora tapet. Uživatel si tak bude moci v AA 6.0 vybrat z několika přeidnstalovaných pozadí vlastní tapetu. Například oblíbenou fotografii z rodinného alba však bohužel nastavit nepůjde. Této funkcionality se snad dočkáme v další aktualizaci.

Užitečnější Google Asistent

Google hodlá rozšířit schopnosti hlasového asistenta o přidání nových hlasových povelů. Pro lepší automatizaci mají být podporovány i tzv. Routines, které představují soubor uživatelem nastavených pravidel, co se má stát po provedení určité akce. Google Routines přitom byly paradoxně k dispozici i v minulosti, nyní jsou však již více než rok nefunkční. Po připojení telefonu k vozu tak může například dojít ke spuštění aplikace Spotify či Google Map s přednastaveným cílem.

Odstranění chyb

Podle Android Auto má nejnovější aktualizace (nepřekvapivě) odstranit řadu „bugů“. Konkrétně se má jednat o odstranění problémů při použití tmavého režimu u telefonů s Androidem 10 či bezdůvodné pozastavování přehrávání Spotify. Vylepšena má být rovněž stabilita připojení smartphonu k vozu a platformě Android Auto.

Budoucnost

Podle uživatele sociální sítě Reddit s přezdívkou Shmykelsa, který analyzoval zdrojový kód Android Auto, se v případě Android Auto 6.0 až o tak zásadní aktualizaci jednat nebude. Google však údajně pracuje no dalších zajímavých funkcích. Jednou z nich by mohl být tzv. „MultiDisplay“, pomocí něhož by bylo možné mít otevřeno více oken aplikací s plnohodnotnými ovládacími prvky a nikoliv jen jako widgety. Rovněž displej telefonu by mohl být využit jako další obrazovka.