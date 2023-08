Firmy Chery a Huawei společně vytvořily chytrý telefon na kolech

Tak to dnes už chodí, že na nových automobilech je čím dál zajímavější, jak dobře se umějí propojit s přenosnou elektronikou a vnějším světem, než jak jezdí. Jiné to není ani u chystaného elektromobilu Luxeed, který společně vyvinuly firmy Chery a Huawei a asi netřeba zdůrazňovat, kdo měl na starosti co. Proto najdeme na palubě novou generaci operačního systému HarmonyOS 4. Carscoops, který informaci přinesl, bohužel nezjistil nic podrobnějšího o širokých možnostech propojení, které tento fakt přináší. Jiné zdroje však hovoří například o možnosti připojit a pilotovat dron.

