BYD oznámil partnerství s Honorem. Cílem je dostat do aut více umělé inteligence

Společnosti Honor a BYD oznámily strategické partnerství, jehož cílem je rozvíjet inteligentní mobilitu nové generace postavenou na umělé inteligenci. Dohoda byla podepsána dnes za přítomnosti vrcholných představitelů obou značek – Jamese Li, generálního ředitele společnosti Honor, a Wanga Chuanfu, předsedy představenstva a prezidenta skupiny BYD. Partnerství se přitom opírá o tři hlavní pilíře: rozvoj základních technologií, rozšíření ekosystému pro uživatele a společné marketingové aktivity.
Už víme, který BYD ponese jako první visačku Made in Europe – Mnichovský autosalon 2025
V technologické oblasti se obě firmy zaměří na hlubší integraci ekosystému napříč zařízeními, včetně propojení AI agentů, inteligentních klíčů a Bluetooth funkcí. Součástí spolupráce bude i rozvoj digitálních automobilových klíčů a bezpečné konektivity mezi smartphony Honor a vozy BYD.
Honor a BYD navazují na spolupráci z předchozích let – již v roce 2023 totiž společnosti představily automobilové NFC klíče a o rok později rozšířily možnosti rychlého nabíjení ve vozidlech. Letos pak značka DENZA jako první uvedla systém Honor Car Connect, který umožňuje plynulé propojení telefonu a vozu v rámci ekosystému BYD.
„Ve společnosti Honor jsme vždy věřili, že klíčem k maximalizaci lidského potenciálu je kombinace zaměření na člověka a technologie. Naše partnerství se společností BYD je komplexní spoluprací pro éru umělé inteligence, přičemž v této fázi je klíčovým strategickým zaměřením inteligentní mobilita. Společně budeme rozvíjet technologický vývoj, doplňovat se navzájem v našich silných stránkách a vytvářet ekosystém plynulých a inteligentních zážitků, které obohatí každou cestu a pomohou nastolit nové standarty chytrého života,“ říká James Li, generální ředitel společnosti Honor.
Do budoucna obě společnosti plánují dále prohlubovat využití AI v oblasti mobility, posílit bezpečnost digitálních klíčů a nabídnout uživatelům plynulejší spojení mezi smartphonem a vozem.