BMW se konečně naučilo Android Auto. Dokonce bezdrátově

Fotografie: BMW

BMW bylo dlouhou dobu jedním z mála výrobců aut, kteří podporovali pouze jeden systém pro propojení mobilního telefonu s autem, a to Apple CarPlay. Zatímco uživatelé s iPhony tak mohou svůj telefon a multimediální i navigační funkce už dlouhou dobu v BMW ovládat skrze displej infotainmentu, pro uživatele telefonů s Androidem tato funkce zůstala zapovězena. Už loni ale BMW oznámilo, že začíná s vývojem podpory Android Auto a nyní jsme se dočkali. První vozy update dostanou v červenci.

Na celou obrazovku Takto vypadá integrace Android Auto v BMW. Velmi užitečné je zobrazení navigačních informací v displejích před řidičem

BMW však nyní oznámilo nejen podporu Android Auto jako takového, ale rovnou jeho bezdrátové verze. Nebude tak nutné propojovat telefon kabelem s autem, ale Android Auto se aktivuje hned po nástupu a nabíjení telefonu bude obstaráno bezdrátovou nabíječkou. BWM se tak stane jednou z mála automobilek, která bezdrátové Android Auto přinese.

Další málo vídanou funkcí je zobrazování navigačních informací jak do Live Cockpitu před řidičem, tak do head up displeje. Stále sice není možné zobrazovat před řidičem navigační mapu, ale i toto je velký krok kupředu. Praktické je také rozdělení hlavního displeje na dvě části, kdy vpravo se rovnou zobrazují hodiny či widget pro přehrávání hudby. Samozřejmostí je integrace Google Asistenta pro pohodlné hlasové ovládání.

Jaká BMW dostanou bezdrátové Android Auto?

Dobrou zprávou je, že bezdrátové Android Auto dostane poměrně hodně stávajících modelů BMW vyrobených v roce 2019 a 2020. Podmínkou je, aby vozy měly nejnovější infotainment iDrive Operating System 7.0 (iDrive OS 7.0), do kterého se funkcionalita dostane formou softwarového updatu. Aktualizace se konkrétně dostane na následující modely, a to od července letošního roku: