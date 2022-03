Spuštění výroby Tesel v Berlíně, vstup MG na český trh a další témata

Fotografie: fDrive.cz

V dnešním Future Castu, tedy 29. 3. 2022 od 16:00, probereme nově spuštěnou výrobu Tesel u Berlína a budeme se bavit o tom, co to bude znamenat pro evropský trh. Dále se zaměříme na příchod vozů MG na český trh, podiskutujeme o zákazu prodeje vozů se spalovacím motorem a nakonec se pobavíme o tom, kdo je zodpovědný za to, když systém autonomního řízení Drive Pilot, který nabízí Mercedes, udělá chybu.