Když láska prochází volantem... Tesla nabídne vlastní alternativu Tinderu

Fotografie: Tesla

Pokud vlastníte vůz Tesla, nebo třeba jen uvažujete o jeho nákupu a ještě jste nenašli vaši osudovou lásku, mohl by vás zajímat originální projekt s názvem Tesla Dating. Seznamka zaměřená na majitele modelů značky Tesla je dítkem kanadského vývojáře Ajitpala Grewala, který pro The Verge prozradil, že se zpočátku jednalo pouze o žert, ale nyní tvorbu aplikace reálně zvažuje.

Swipe left, Elon stans: that Tesla dating app is a joke, for now https://t.co/XcSBRsKoJH pic.twitter.com/CuSwtzDnCd — The Verge (@verge) August 22, 2020

Velké popularitě se přihlašovací stránka tesladating.co těší i díky tomu, kolik pozornosti získala u velkých světových médií. Jak známo, komunita majitelů vozidel značky Tesla se neustále rozrůstá a drží pevně při sobě. Projekt, kdy by se mohli seznámit majitelé Tesel, by tak zajistil, že mají minimálně něco společného a jedno velké téma, o kterém se mohou bavit. To vtipnou formou naznačuje i chat z Tesla Dating, viz screenshot.