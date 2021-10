Do redakce dorazila krabička, která umí bezdrátově propojit telefon s autem. Android Auto si tak bez výměny jednotky užijete i ve vozech, které byly až doposud omezeny pouze na kabelové připojení. Jak probíhá její instalace, existují nějaké rozdíly oproti normálu a nečekají na vás nějaké skryté háčky? Na to všechno jsme se při jejím testování zaměřili.

Letos na jaře jsme psali o crowdfundigové kampani, která vybírá peníze na projekt AAWireless. Malou černou krabičku připojíte k USB v autě, stejně jako k němu připojujete telefon. Od té doby bude spojení probíhat bezdrátově pomocí Wi-Fi, telefon tak můžete nechat klidně v kapse.

Protože cena není příliš vysoká (v současnosti je to 100 dolarů včetně poštovného, tedy něco přes 2 tisíce korun), jeden kousek jsme si objednali a prověřili jeho schopnosti. Fungovalo vše podle slibů? A narazili jsme na problémy?

Pojede to?

První obava samozřejmě panovala z toho, jestli se nám podaří celou sestavu rozchodit. Kdo si pamatuje začátky s Android Auto, bude určitě souhlasit, že přesvědčit telefon a automobil k vzájemné komunikaci bývá občas oříšek. To se naštěstí nenaplnilo. Pro testování jsme použili docela obvyklé propriety: Samsung Galaxy S10e s Androidem 11, Volkswagen Golf 7 z roku 2015 a samozřejmě zmiňovanou krabičku. Požadavky doporučují Android 11, který má bezdrátový AA už v základní výbavě. Pomocí aplikace by se ale mělo dát vše rozchodit od verze 9 a výše. Spojení probíhá přes 5GHz Wi-Fi, ale lze vynutit i starší verzi na 2,4 GHz.

Zvládnu to rozjet?

Příjemným překvapením celého procesu je opravdu snadná konfigurace. Postačí zapnout bezdrátové AA v menu telefonu a stáhnout aplikaci pro Android. V té pak propojíte telefon a krabičku přes Bluetooth, stejně snadno jako třeba sluchátka. Obě zařízení se pak vždy nejdříve „pingnou“ přes Bluetooth a až pak navážou spojení přes Wi-Fi. Nutno podotknout, že zase tak ideální všechno nejdříve nebylo. Párování hlásilo chyby a stejně při každém připojování ukazuje jednotka auta nápis „Nepodporované USB zařízení“, ale ve výsledku je to jen kosmetická vada.

Párování je velice snadné. Pomocí aplikace můžete aktualizovat firmware, pak už ji (většinou) nebudete potřebovat.

Jak rychle to „frčí“?

Co se uživatelského zážitku týče, mezi kabelovým a bezdrátovým připojením není poznat jediný rozdíl kromě ikonky na displeji. Vše běží stejně plynule nebo pomalu jako na kabelu – záleží to hlavně výkonu telefonu. Rozdíl nepoznáte ani v doprovodných funkcích, jako je třeba ovládání reprodukce hudby tlačítky na volantu. Velkým plusem je, že se nezměnila ani rychlost připojení. Samotná krabička sice „bootuje“ asi 10 sekund, ale Golf začne její zásuvku napájet už při odemknutí auta. Po sepnutí zapalování se tak mapa na displeji vykreslí asi za 20 sekund, stejně jako u kabelu.

Jediný rozdíl oproti kabelovému připojení poznáte podle ikonky na obrazovce.

Kolik to „žere“?

Zní to všechno až příliš dobře, že ano? Nyní přijde na řadu nepříjemná pravda: už samotná navigace je energeticky velice náročná a co teprve tehdy, když si k tomu přičtete bezdrátový přenos. Jinými slovy, jakkoli je kabel nemoderní a nepopulární, kromě dat přenáší i elektřinu, a tak se mobil během delší jízdy zvládne i dobít. U bezdrátu je to přesně naopak. Je sice těžké změřit přesnou spotřebu, ale každou hodinu jízdy s navigací se ztratilo 15 až 20 % baterie.

Vedle portu a resetovacího tlačítka je na těle vícebarevná dioda, která informuje o stavu zařízení.

Samung Galaxy S10e s jeho 3 100mAh baterií je spíše podprůměrný přístroj, ale pomocí trojčlenky se můžete přesvědčit, že to ani u běžných telefonů nebude o moc lepší. Převedeno do praxe to znamená, že u krátkých jízd to moc nevadí, ale bez nabíjení se v autě neobejdete. Naštěstí jej už dnes nemusíte řešit kabelem – mnoho aut má bezdrátovou nabíjecí přihrádku ve výbavě, za pár stovek si můžete přikoupit dodatečné řešení v podobě nějaké dobíjecí podložky.

Má to smysl?

Na mobilních telefonech je krásné to, jak nás dokázaly osvobodit od drátů. Nejdříve při telefonování, pak při poslechu hudby, nakonec můžete i bezdrátově dobíjet nebo přenášet data. Pro mě osobně byla jízda autem jediným okamžikem, kdy jsem do telefonu musel zasouvat kabel. Nyní můžu klidně zapomenout na to, že nějaký konektor na telefonu vůbec mám. Popis nebo rychlé vyzkoušení nezní a nevypadá tak dobře jako dlouhodobá zkušenost. Kupříkladu u bezdrátového nabíjení rozdíl nepoznáte do té chvíle, než na něj skutečně nepřejdete a pak strategicky nerozmístíte bezdrátové nabíječky na místa, kde obvykle odkládáte telefon. Nabíjení pak „neřešíte“. A s AAWireless je to totéž.

Jak radí autoři projektu: jednotku připojte, nakonfigurujte a pak zapomeňte, že ji v autě vůbec máte.

Dá se sehnat?

Crowdfundigová kampaň stále běží a slibuje dodání za cenu 85 + 15 dolarů. (Cca 2 200 korun). Pro klienty z EU probíhá export z německého meziskladu, takže není potřeba doplácet clo nebo DPH. Současný termín dodání je leden 2022, ale je ho nutné brát s velkou rezervou. Kvůli celosvětovému nedostatku čipů je zázrak, že se projekt vůbec podařilo dotáhnout do konce. Jednotka, která nám dorazila v říjnu, byla původně slibována na červen.

Případně můžete zkusit konkurenční projekt Carsifi, ale ani tam není situace o moc lepší.

Foto: Ondřej Pohl, fDrive.cz