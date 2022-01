YouTube bude již brzy dostupné ve vozech Volvo

YouTube se stane první platformou pro přehrávání videí, kterou bude možné prostřednictvím obchodu Google Play stáhnout do vozů Volvo. Jedná se o úvodní fázi na cestě ke streamování videí v automobilech. Při cestování elektrickým vozem může být na delších cestách nutné dělat zastávky na nabíjení. Čas potřebný pro dobití vozu budou mít řidiči nyní možnost strávit sledováním živých přenosů, zpráv, různých pořadů nebo nejnovějších videí od svých oblíbených tvůrců. Tato funkce může zpříjemnit také čekání na donášku občerstvení nebo na kamaráda.

We will be the first car maker to directly integrate our cars with Google Assistant-enabled devices, a step in the continued partnership between Volvo Cars and Google. We’re also making video playback available while parked, starting with YouTube. https://t.co/2o2MMuRZxy pic.twitter.com/zaNiYKknYS