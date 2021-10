Děkujeme za nominaci do Křišťálové Lupy a prosíme o hlas v anketě

Fotografie: Křišťálová Lupa

Anketa Křišťálová Lupa je cena pro nejzajímavější a nejprospěšnější projekty českého internetu, která se vyhlašuje od roku 2006. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží v různých kategoriích a jednou z nich jsou Zájmové weby. A právě v této kategorii byl do ankety letos poprvé nominován i fDrive.cz, čehož si velmi vážíme a za nominaci děkujeme vám, našim čtenářům.

Věříme, že ti, kteří nás do ankety úspěšně nominovali, pro nás i hlasovali. Ale rádi bychom využili této příležitosti a poprosili i ty, kdo zatím v anketě nehlasovali, aby nám dali hlas. Je to až neuvěřitelné, že mezi spoustou webů o automobilech se jako jediný do této ankety nominoval internetový magazín o elektromobilitě. Věříme, že úspěch fDrive.cz by byl znamenal i úspěch pro elektromobilitu.

Hlasování poběží již jen několik dní, konkrétně do 1. 11. 2021.