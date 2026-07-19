BMW mění pravidla prodeje. Spustilo konfigurátor vozidel poháněný ChatGPT

Způsob, jakým lidé vyhledávají informace online a činí zásadní nákupní rozhodnutí, prochází radikální proměnou. Tradiční vyhledávání a postupné proklikávání složitých webových struktur začíná ustupovat dialogovým systémům postaveným na generativní umělé inteligence a na tento masivní technologický trend nyní reaguje bavorská automobilka BMW Group. Jako vůbec první výrobce automobilů na světě totiž zavádí digitální poradenství a kompletní konfiguraci svých aktuálních modelů přímo v prostředí celosvětově populární aplikace ChatGPT od společnosti OpenAI.
Nově představený plugin BMW zásadně mění dosavadní zákaznickou zkušenost – místo zdlouhavého procházení desítek podmenu, volby specifických paketů a technických parametrů v klasickém webovém rozhraní tak nyní zájemcům stačí popsat své požadavky běžnou řečí. Uživatelé mohou do chatovacího okna zadávat textové příkazy nebo využít hlasové zadávání.
Zákazník v praxi může umělé inteligenci jednoduše popsat svůj životní styl a preference – například specifikovat požadavky na nadstandardní prostornost pro rodinu, vyšší světlou výšku do lehkého terénu, preferovaný typ pohonné jednotky nebo plánovaný způsob využití vozidla. ChatGPT pak na základě těchto indicií okamžitě vyhodnotí produktové portfolio značky a navrhne nejvhodnější modely včetně konkrétní specifikace.
Jakmile je zákazník s výsledkem konverzace spokojen, vygenerovanou specifikaci vozidla lze jedním kliknutím exportovat a otevřít přímo v klasickém prostředí BMW Konfigurátoru pro dokončení objednávky. Systém navíc dokáže navrženou specifikaci porovnat s reálnými skladovými vozy, které jsou ihned k dispozici u dealerů.
Nový plugin je integrován přímo do platformy ChatGPT. Uživatelé k němu získají přístup jak na webové adrese chatgpt.com, tak v oficiálních mobilních aplikacích – v obou případech stačí v hlavním menu přejít do sekce „Pluginy“ (Plugins) a vyhledat heslo „BMW“.